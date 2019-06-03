Путин обсудит с главой Минэкономразвития макроэкономическое развитие страны

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой министерства экономического развития Максимом Орешкиным, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С Орешкиным пройдет «сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны», заметил Песков.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заметил, что в России пока не сформирована модель экономического роста, которая дала бы возможность выйти на темпы выше мировых.



Об этом он заявил во время коллегии министерства. Орешкин отметил, что нужно улучшить инвестиционный климат и активизировать внешнеэкономическую деятельность.

