Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

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В Израиле умер последний из участников восстания в концлагере «Собибор» Семен Розенфельд. Ему было 96 лет.



Церемония прощания состоится в израильском поселке Бней Аиш, где Розенфельд жил, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

14 октября 1943 года Розенфельд принял участие в восстании, в результате которого большая часть узников «Собибора» под руководством Александра Печерского вырвалась на свободу.

Напомним, фильм «Собибор» о восстании заключенных в немецком концлагере вышел на экраны в мае 2018 года. Подробности — в материале «Реального времени».