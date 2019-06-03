В Башкирии запустили регулярный авиарейс Уфа — Вена
3 июня стартовали полеты по маршруту Уфа — Вена, сообщает РБК.
Полеты авиакомпании Utair будут проходить на регулярной основе. Ожидается, что прямое авиасообщение скажется на укреплении экономических и культурных связей Башкирии со странами Европы. Врио главы республики Радий Хабиров отметил, что прямой рейс в Европу нужен. Известно, что открывшееся направление софинансирует Международный аэропорт «Уфа» за счет собственной прибыли.
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан может запустить прямой авиарейс Уфа — Нурсултан.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым