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В Башкирии запустили регулярный авиарейс Уфа — Вена

12:41, 03.06.2019
В Башкирии запустили регулярный авиарейс Уфа — Вена
Фото: pixabay.com

3 июня стартовали полеты по маршруту Уфа — Вена, сообщает РБК.

Полеты авиакомпании Utair будут проходить на регулярной основе. Ожидается, что прямое авиасообщение скажется на укреплении экономических и культурных связей Башкирии со странами Европы. Врио главы республики Радий Хабиров отметил, что прямой рейс в Европу нужен. Известно, что открывшееся направление софинансирует Международный аэропорт «Уфа» за счет собственной прибыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан может запустить прямой авиарейс Уфа — Нурсултан.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Башкортостан
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