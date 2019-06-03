Завтра общественный транспорт в Казани начнет работать в 5 утра

Завтра, 4 июня, в день празднования Ураза-байрам, маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работу в 5 утра. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.



Ранее сообщалось, что в Казани основной площадкой праздника Ид аль-Фитр — Ураза-байрам — станет Галеевская мечеть.

Мероприятия там пройдут во вторник, 4 июня. В 6.30 в Галеевской мечети начнется праздничная проповедь с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В 7.00 мусульмане совершат праздничный намаз во главе с муфтием.