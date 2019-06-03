Матвиенко заявила, что работает «без оглядки на гендерные факторы»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что всю жизнь трудилась на равных с мужчинами, без всяких поблажек.

По ее словам, в кадровой политике единственно правильный подход такой: «более высокий пост — более достойным, без оглядки на гендерные факторы».

«У меня за плечами не одно десятилетие работы. На любом посту я трудилась на равных с мужчинами. Мне не делали никаких поблажек, скидок на то, что я женщина. Спрашивали по полной», — сказала Матвиенко в интервью газете «АиФ».

Также она добавила, что в последнее время женщины в России стали уверенно выходить на ведущие позиции в различных сферах жизни. При этом председатель Совфеда подчеркнула, что женщины «составляют достойную конкуренцию мужчинам».

Напомним, ранее Матвиенко призналась, что Путин приглашает в свою команду тех людей, которым лично доверяет.