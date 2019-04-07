Новости общества

09:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Матвиенко: Путин приглашает в свою команду тех людей, которым лично доверяет

08:58, 07.04.2019
Матвиенко: Путин приглашает в свою команду тех людей, которым лично доверяет
Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о работе с президентом России Владимиром Путиным.

В фильме телеканала «Россия 1», приуроченном к ее 70-летнему юбилею, Матвиенко назвала работу в команде Путина самыми лучшими годами в жизни, добавив, что они были трудными, сложными, но и очень интересными и насыщенными.

Также председатель Совфеда подчеркнула, что Путин приглашает в свою команду только тех людей, которым лично доверяет.

Напомним, ранее Матвиенко прокомментировала мартовские отставки губернаторов.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров