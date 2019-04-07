Матвиенко: Путин приглашает в свою команду тех людей, которым лично доверяет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о работе с президентом России Владимиром Путиным.

В фильме телеканала «Россия 1» , приуроченном к ее 70-летнему юбилею, Матвиенко назвала работу в команде Путина самыми лучшими годами в жизни, добавив, что они были трудными, сложными, но и очень интересными и насыщенными.

Также председатель Совфеда подчеркнула, что Путин приглашает в свою команду только тех людей, которым лично доверяет.

Напомним, ранее Матвиенко прокомментировала мартовские отставки губернаторов.