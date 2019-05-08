Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5—10%

В случае окончательного принятия законопроекта об использовании QR-кода вместо бумажного чека стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5—10%.

На данный момент документ одобрен Госдумой в первом чтении, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Например, в «Юлмарте» сообщили , что затраты компании снизятся, в случае если произойдет смягчение законодательства, на 1,5—2 млн рублей в год. По словам руководителя направления «Платежные сервисы» компании «Юлмарт» Дмитрия Ерушенкова, возможность не печатать бумажный чек в момент расчета позволит ретейлерам перенести сервис оплаты через мобильные кассы в облачную инфраструктуру.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.