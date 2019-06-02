Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что «Крылья Советов» были сильнее»

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Крылья Советов» в Самаре уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1. Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев подвел итоги встречи:



— Хотелось бы сказать большое спасибо своим футболистам, они показали характер. На протяжении двух матчей команда играла хорошо и с большим желанием. В домашней игре нам немножечко не повезло, а здесь не хватило лишнего гола.

Мы показали зубы команде соперника. Но я не соглашусь, что Крылья были сильнее. Я доволен своими ребятами, — приводит слова Черышева корреспондент «Реального времени» в Самаре.

Напомним, что ответный стыковой матч прошел на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 2 июня. Единственный мяч в игре забил Даниил Фомин, реализовав пенальти в компенсированное время первого тайма.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» — 3:1. Таким образом самарский клуб сохранил место в РПЛ.

Ранее футбольный клуб «Уфа» завоевал право остаться в РПЛ.

