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СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти

10:59, 14.03.2019
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил дело в отношении главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Он подозревается в реабилитации нацизма.

По данным ведомства, с конца 2014 года и по настоящее время Вятрович систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников.

«В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения», — приводит RT сообщение Следкома.

Ранее Вятрович заявил о необходимости «быстро и решительно» проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе. Также он сообщил, что пребывание Украины в составе СССР следует признать периодом оккупации.

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