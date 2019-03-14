СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти

Следственный комитет России возбудил дело в отношении главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Он подозревается в реабилитации нацизма.

По данным ведомства, с конца 2014 года и по настоящее время Вятрович систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников.

«В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения», — приводит RT сообщение Следкома.

Ранее Вятрович заявил о необходимости «быстро и решительно» проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе. Также он сообщил, что пребывание Украины в составе СССР следует признать периодом оккупации.