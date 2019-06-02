В Татарстане спасатели обнаружили на Каме тело подводного охотника

Сотрудники МЧС обнаружили на территории Татарстана тело подводного охотника в воскресенье, 2 июня.

Мужчина был найден на реке Кама вблизи поселка Первомайка. Спасатели извлекли тело с глубины 2,4 м в 100 м от берега. Утонувшего передали правоохранительным органом, рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Предварительно, мужчине стало плохо во время подводной охоты.

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что МФЦ в Татарстане выдали более 4,5 тысячи разрешений на охоту в регионе.