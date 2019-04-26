МФЦ в Татарстане выдали более 4,5 тысячи разрешений на охоту

В преддверии охотничьего сезона многофункциональные центры республики выдали более 4,5 тысячи разрешений на охоту, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГБУ «МФЦ в РТ». Напомним, до 2019 года эти функции были возложены на госкомитет республики по биоресурсам.



По словам замдиректора ГБУ Натальи Барковой, новый порядок выдачи разрешений оказался более удобным для охотников: «Теперь обратиться за разрешением можно в удобное время, МФЦ принимают шесть дней в неделю. И, конечно, оказался удобным принцип экстерриториальности. Ранее, если человек, допустим, проживал в Сармановском районе, а охотиться намеревался в Спасском, то и ехать за разрешением нужно было туда. Сейчас такой необходимости нет, разрешения выдают во всех 55 многофункциональных центрах республики».

Единственное ограничение при получении разрешения — обязательное предъявление охотничьего билета. В Татарстане, согласно данным государственного охотхозяйственного реестра, такой документ имеют 56 тысяч человек.

Весенняя охота продлится в 29 охотничьих угодьях Татарстана с 27 апреля по 6 мая. Разрешения, которые сейчас выдаются охотникам, дают право на добычу вальдшнепа, гусей и селезней. При наличии паспорта, охотничьего билета и оплате госпошлины разрешение будет выдано в день обращения.