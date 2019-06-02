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Племянница Скрипаля опубликовала начало книги о событиях в Солсбери

08:25, 02.06.2019
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги о событиях в Солсбери
Фото: скриншот

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте». В ней племянница экс-полковника ГРУ рассказывает о себе и своей семье, описывает события, которые предшествовали новости об отравлении экс-полковника и его дочери Юлии.

Напомним, что в марте прошлого года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. В Великобритании обвинили в этом Россию.

В ноябре Виктория Скрипаль сообщила, что к февралю планирует закончить писать книгу о своей семье и влиянии на нее отравления в Солсбери.

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