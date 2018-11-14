Племянница Скрипаля к февралю напишет книгу о своей семье

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория к февралю закончит писать книгу о своей семье и влиянии на нее отравления в Солсбери.

«Книга готовится, она будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью, о личности Сергея Викторовича [Скрипаля]. Об отравлении и так много сказано… Работу над книгой планирую закончить в феврале», — сообщила она.

По ее словам, уже ведутся переговоры с издательством. Работа над книгой идет уже второй месяц, пишет ТАСС.

Напомним, в марте бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. В Великобритании обвинили в этом Россию и назвали имена подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов.



Позднее издания The Insider и группы Bellingcat сообщили, что Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым— военный врач Александр Мишкин.