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Ватерполисты «Синтеза» сыграли со спортсменами с поражением двигательной активности

14:34, 01.06.2019
Ватерполисты «Синтеза» сыграли со спортсменами с поражением двигательной активности
Фото: sintez-kazan.ru

Ватерполисты казанского «Синтеза» провели товарищеский матч со спортсменами с поражением двигательной активности.

Игра прошла в Казани в субботу, 1 июня, на поле парка имени Урицкого. Встреча завершилась со счетом 14-12 в пользу «Синтеза», рассказали в пресс-службе команды.

По завершению матча «оргсинтезовцы» подарили соперникам мяч с автографами и клубную символику.

Напомним, ранее казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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