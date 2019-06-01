Ватерполисты «Синтеза» сыграли со спортсменами с поражением двигательной активности

Ватерполисты казанского «Синтеза» провели товарищеский матч со спортсменами с поражением двигательной активности.

Игра прошла в Казани в субботу, 1 июня, на поле парка имени Урицкого. Встреча завершилась со счетом 14-12 в пользу «Синтеза», рассказали в пресс-службе команды.

По завершению матча «оргсинтезовцы» подарили соперникам мяч с автографами и клубную символику.

Напомним, ранее казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло.