Казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло

Казанский «Синтез» обыграл «Динамо СШОР» в решающем матче финальной серии чемпионата России по водному поло за третье место.

Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счетом 9:8, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Таким образом «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло.

Напомним, на предыдущих выходных «Синтез» на выезде проиграл «Динамо СШОР» в третьем и четвертом матчах финальной серии чемпионата России за третье место. Тогда счет в серии стал 2—2.