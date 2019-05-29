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Казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло

20:11, 29.05.2019
Казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» обыграл «Динамо СШОР» в решающем матче финальной серии чемпионата России по водному поло за третье место.

Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счетом 9:8, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Таким образом «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло.

Напомним, на предыдущих выходных «Синтез» на выезде проиграл «Динамо СШОР» в третьем и четвертом матчах финальной серии чемпионата России за третье место. Тогда счет в серии стал 2—2.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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