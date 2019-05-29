Казанский «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло
Казанский «Синтез» обыграл «Динамо СШОР» в решающем матче финальной серии чемпионата России по водному поло за третье место.
Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счетом 9:8, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Таким образом «Синтез» стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло.
Напомним, на предыдущих выходных «Синтез» на выезде проиграл «Динамо СШОР» в третьем и четвертом матчах финальной серии чемпионата России за третье место. Тогда счет в серии стал 2—2.СпортВодные виды спорта Татарстан
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