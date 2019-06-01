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«Нефтехимик» подписал с Александром Брынцевым новый контракт

14:13, 01.06.2019
«Нефтехимик» подписал с Александром Брынцевым новый контракт
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» на два года продлил контракт с защитником Александром Брынцевым. 24-летний игрок обороны выступает за основную команду «волков» с сезона-2013/2014. За это время он провел в Континентальное хоккейной лиге 264 игры и набрал 40 (4+36) очков.

В сезоне 2017/2018 хоккеист вызывался в состав Олимпийской сборной России на этапы Еврочелленджа.

Напомним, ранее «Реальное время» беседовало с защитником нижнекамской команды — подробности в эксклюзивном интервью РВ.

СпортХоккей Татарстан
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