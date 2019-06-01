В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на территории региона в субботу, 1 июня.

В республиканском ГУ МЧС заявили, что в РТ помимо дождей и ветра ожидается туман. В связи с этим в ведомстве рекомендуют любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Водителям следует избегать внезапных торможений, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, напоминают спасатели.

Пешеходам следует пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, а также использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Ранее татарстанцев предупредили о надвигающихся грозах и порывистом ветре, 1 июня возможен град.