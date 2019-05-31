Татарстанцев предупредили о надвигающихся грозах и порывистом ветре, 1 июня возможен град

Гидрометцентр РТ предупреждает, что вечером 31 мая, ночью и в первой половине дня 1 июня в Татарстане местами ожидаются грозы, локально пройдет сильный дождь, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Кроме того, прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

1 июня во второй половине дня и вечером погода ухудшится. Синоптики предупреждают о ливневых дождях, граде, усилении скорости ветра до 25 м/с.

Напомним, ранее в Роструде напомнили об условиях работы в жару. В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим в помещении, а также следить за тем, чтобы там всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

