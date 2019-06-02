Военные и топ-менеджеры наиболее позитивно оценили перспективы увеличения своих доходов
Военнослужащие и руководители продемонстрировали самые высокие ожидания повышения своих доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВНИИ труда совместно с СПбГУ.
Согласно исследованию, 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Самые низкие результаты зафиксированы среди квалифицированных работников сельского хозяйства и рыбоводства. Только 37% из них считают реальным добиться повышения денежных доходов. Среди неквалифицированных работников такого мнения придерживаются 42%.
По сферам занятости наиболее высокие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сферs IT (71%). Самые низкие ожидания, по данным опроса, отмечены у представителей сферы здравоохранения (42%) и образования (40%), передает РБК.
Опрос проводился в рамках исследовательского проекта, выполненного ВНИИ труда и СПбГУ. Целевая группа составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 59 лет во всех федеральных округах. Были опрошены граждане разных уровней образования, групп занятий и отраслевых сфер занятости.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост реальных доходов населения РФ может оказаться на низком уровне по итогам 2019 года.
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