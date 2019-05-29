Кудрин допустил дальнейшее снижение реальных доходов россиян в 2019 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост реальных доходов населения РФ может оказаться на низком уровне по итогам 2019 года.



«Я надеюсь, что в этом году мы избежим технической рецессии, но тем не менее показатели будут низкими. Это, к сожалению, является и основой низких темпов роста реальных доходов. Пока не разгоним экономический рост, у нас все время вопросы реальных доходов будут находиться в зоне риска», — приводит слова Кудрина ТАСС.



Согласно данным Счетной палаты, в 2018 году реальные доходы россиян снизились на 2,3%. В ведомстве считают, что в этом году они продолжат падение, а повышение реальных доходов россиян во втором-третьем кварталах этого года маловероятно.

