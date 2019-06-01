В России за прошлый год снизилось число уголовных дел о преступлениях в отношении детей

По итогам 2018 года следователи возбудили 20,6 тыс. дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Это на 3,5% меньше, чем в 2017 году.

Такую статистику приводит пресс-служба Следственного комитета сегодня, в Международный день защиты детей.

Больше всего дел — 6,4 тыс. — возбудили из-за сексуальных действий в отношении детей. Также следователи направили в суды 955 уголовных дел о совершенных в отношении детей грабежах, 419 — по фактам истязаний несовершеннолетних, 277 — убийств, 276 — причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года.