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В России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года

12:02, 31.05.2019 1
В России более 100 детей выпали из окон с начала 2019 года
Фото: pixabay.com

На территории России с начала 2019 года из окон выпали более 100 детей. Статистику привела уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По ее данным, из общего числа выпавших 15 детей погибли. При этом в 55% случаев из окон выпадали дети до четырех лет.

«Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».

В 2018 году из окон выпали 905 детей, 60% из них — младше четырех лет. Погибли 123 ребенка.

Напомним, ранее кардиолог рассказал об основных причинах высокой смертности детей в школах.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:32
    Стеклопакеты - диверсия, из старых окон так не вываливались. При пожаре, если стеклопакет пластиковый, выделяется газ, который в Первую мировую войну использовался как боевое отравляющее средство, при имеющейся герметичности окна, особенно если окно заплавится, ПДК достигается моментально.
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