Путин продлил амнистию капиталов до марта 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы размещены на официальном портале правовой информации.



Напомним, 16 мая Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла три закона, по которым так называемая амнистия капитала продлевается до 1 марта 2020 года.



Первый закон предусматривает установление добровольного декларирования физлицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий при условии репатриации денежных средств декларантов и регистрации подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (офшорах) в Калининградской области и Приморском крае.

Следующий документ содержит поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию. При этом он не должен признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Согласно третьему закону, на участников третьего этапа амнистии капитала будут распространяться гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.