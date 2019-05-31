Российским ЧОПам могут разрешить охранять аэропорты

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко внес в Государственную думу законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты и объекты их инфраструктуры.

По его мнению, монопольное положение подразделений ведомственной охраны приводит к дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком. Это в свою очередь сказывается на повышении аэропортовых сборов и цен на пассажирские авиаперевозки и, как следствие, влияет на снижение объема авиаперевозок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые устанавливают на бессрочной основе нулевую ставку НДС на внутренние авиаперевозки в обход аэропортов Москвы и Московской области.