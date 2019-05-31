На Украине изменят написание некоторых российских фамилий

В «Украинском правописании» появятся изменения, которые обяжут изменить написание некоторых русских фамилий.

Так, все русские фамилии с окончанием –ой необходимо будет писать через –ий. В антропонимах, заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. В результате в украинском варианте фамилии «Донской» и «Трубецкой» будут писаться как «Донський» и «Трубецький», пишет «РИА Новости».

Новые правила вступят в силу 3 июня, когда будет опубликовано окончательный текст новой редакции «Украинского правописания».

Напомним, что 15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, единственным объектом атаки является русский язык.