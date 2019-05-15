Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.



«Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — цитирует Порошенко ТАСС.



Согласно закону, использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За нарушение предполагаются штрафы до $450.

При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, единственным объектом атаки является русский язык. 25 апреля закон об исключительности украинского языка приняла Верховная рада.

