Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном
Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
«Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — цитирует Порошенко ТАСС.
Согласно закону, использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За нарушение предполагаются штрафы до $450.
При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, единственным объектом атаки является русский язык. 25 апреля закон об исключительности украинского языка приняла Верховная рада.
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