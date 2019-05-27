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Украинские следователи проверят заявление о попытке Порошенко узурпировать судебную власть

16:42, 27.05.2019
Украинские следователи проверят заявление о попытке Порошенко узурпировать судебную власть
Фото: president.gov.ua

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, занимавший этот пост при Викторе Януковиче, сообщил о четвертом расследовании в отношении экс-президента Петра Порошенко. Он подал заявление о попытке бывшего главы государства узурпировать судебную власть в стране.

Портнов подал заявление в украинское Государственное бюро расследований.

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — написал бывший замглавы администрации президента в своем telegram-канале.

Он отметил, что есть еще десятки подготовленных заявлений, однако пока юрист планирует сосредоточиться на давлении на следователей по уже поданным заявлениям.

Ранее в отношении Порошенко было заведено уголовное дело о госизмене, на основании заявления по поводу посланных в Керченский пролив украинских моряков. Также начались проверки по заявлениям об отмывании денег и захвате компании «Центрэнерго».

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