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Против Порошенко возбудили очередное дело — его заподозрили в незаконном завладении телеканалом «Прямой»

21:12, 27.05.2019
Против Порошенко возбудили очередное дело — его заподозрили в незаконном завладении телеканалом «Прямой»
Фото: flickr.com

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его заподозрили в незаконном завладении телеканалом «Прямой».

«Оно [дело] уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала «Прямой», касается легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц», — приводит сообщение пресс-службы ГБР со ссылкой на агентство УНН «РИА Новости».

Ранее бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, занимавший этот пост при Викторе Януковиче, сообщил о четвертом расследовании в отношении Порошенко. Он подал заявление о попытке бывшего главы государства узурпировать судебную власть в стране.

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