В мэрии Казани объяснили причины ремонта булыжной мостовой на Кремлевском спуске

Фото: Лейсан Набиева

Несущая способность булыжной мостовой под Кремлем не выдерживает большого веса снегоуборочной техники и экскурсионных автобусов, поэтому она ремонтируется каждый год, передают в пресс-службе мэрии слова председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева: «Кроме того, после массовых мероприятий, таких как «Бессмертный полк», крестный ход и других, в исполнительный комитет Казани неоднократно поступали жалобы жителей на неудовлетворительное состояние и небезопасное покрытие мостовой».

По словам Куляжева, по технологии булыжник укладывают на песчаное основание, однако в условиях современной транспортной нагрузки на булыжную мостовую такое покрытие подвержено постоянной деформации: «Именно поэтому мы вынуждены были ежегодно ремонтировать этот участок». После обсуждения этой проблемы со специалистами было решено выложить мостовую гранитной колотой брусчаткой на бетонном основании, что существенно повысит прочность и безопасность этого участка дороги, объяснил он.

Булыжник будет заменен гранитным камнем по аналогии с покрытием, выполненным в Казанском Кремле, для формирования единого пространства. Брусчатку привезут из Карелии и Екатеринбурга. Основанием для брусчатки будет служить бетонная подушка высотой 20 см и песчано-цементная смесь. «Стоит отметить, что снятый булыжник не является объектом исторического наследия. Он будет использован на объектах благоустройства», — отмечают в мэрии.

Вдоль стен Кремля через улицу Баумана запланировано обустройство наземного пешеходного перехода, а на тротуаре со стороны Иоанно-Предтеченского мужского монастыря организуют плавный спуск для пешеходов с колясками. Заказчиком работ является республиканское учреждение ГКУ «Главтатдортранс».

Ранее «Реальное время» рассказывало, как проходят работы на Кремлевской мостовой.