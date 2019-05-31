В Татарстане сельских депутатов могут освободить от обязанности отчитываться о своих доходах

Госдума в первом чтении одобрила проект изменений в федеральный закон «О противодействии в коррупции», сообщает «Коммерсантъ».

Если он вступит в силу, то несколько тысяч сельских депутатов Татарстана перестанут отчитываться о своих заработках перед населением. В том числе это коснется тех избранников, которые занимаются бизнесом с многомиллионной прибылью. Ранее против этой инициативы выступало антикоррупционное управление президента республики.

Напомним, семейный доход главы Госкомитета РТ по закупкам Ольги Редько за 2018 год составил почти 37 млн рублей. Она стала лидером по этому показателю среди чиновников татарстанского правительства.

