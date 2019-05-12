В Совфеде РФ рассказали о перспективах отмены виз между Японией и Россией

Перспективы для отмены виз между Россией и Японией существуют, однако этот процесс будет долгим, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Они (перспективы) есть. Но совершенно точно могу сказать, что процесс этот будет долгим, он должен сопровождаться апробацией целого ряда отдельных решений», — сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

Косачев напомнил, что сейчас определенные решения принимаются в этом направлении для жителей Сахалина и Хоккайдо.

Однако, по его словам, следует вести разговор о максимальной либерализации визового режима с возможностью его полной отмены в конечном итоге.



Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить безвизовый въезд в Японию на срок до 90 дней. Кроме того, гражданам России могут позволить неоднократно посещать страну без визы в течение определенного установленного срока.

