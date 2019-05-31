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Лавров: власти Косово совсем отбились от рук

08:47, 31.05.2019
Лавров: власти Косово совсем отбились от рук
Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обострение ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

По его словам, благодаря покровительству западных стран власти Косово почувствовали, что могут вести себя безнаказанно.

«Они совсем отбились от рук», — цитирует «Известия» Лаврова.

Конфликт в Косово начался 28 мая после того, как спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов, где преобладает преимущественно сербское население. Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. В результате произошли уличные бои.

Напомним, ранее СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника Миссии ООН в Косово.

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