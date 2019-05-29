СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника Миссии ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения в Косово на сотрудника Миссии ООН в этом регионе Михаила Краснощекова.

По данным ведомства, 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, который обладает дипломатическим иммунитетом. При этом россиянину были причинены телесные повреждения.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что власти Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова для того, чтобы возбудить против него уголовное дело.