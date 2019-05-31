Структура «Росатома» заявила о негативном влиянии антироссийских санкций на свои зарубежные проекты

Конфликт на Украине и «связанные с ним события» повышают риски ведения бизнеса в России, указано в годовом отчете АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли), сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что антироссийские санкции и введенные в ответ ограничения со стороны России привели к увеличению экономической неопределенности. Например, выросла волатильность на рынках капитала.

Напомним, ранее российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект дорожной карты развития квантовых технологий.

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров.