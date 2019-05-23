В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект «дорожной карты» развития квантовых технологий.

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд пойдет на гранты на проекты по разработке и применению технологий, ,4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет «Коммерсант».

Для развития квантовых технологий предлагается создать отдельную структуру, учредителями которой станут ряд госкорпораций, в том числе «Росатом», «Ростех» и другие.

Планируется привлечение бизнеса, которые интересны квантовые коммуникации. Спрос на них ожидается со стороны силовиков и финансистов.

Напомним, ранее эксперт назвал сроки, когда в России заработает «умная» система вывоза отходов.