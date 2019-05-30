Цукерберга не смогли сместить с поста главы совета директоров Facebook

Акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.

Как сообщает Vox, инициатором рассмотрения этого вопроса на годовом собрании акционеров выступила генеральный директор компании NorthStar Asset Management Джули Гудридж. До этого она выносила эту инициативу четыре раза.

Напомним, в середине апреля акционеры Facebook предложили изменить распределение голосов между обычными и привилегированными акциями. Они убеждены, что необходимо снизить влияние Цукерберга, для выведения соцсети из кризиса.