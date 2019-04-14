Акционеры Facebook хотят сократить влияние Цукерберга на фоне падения стоиомсти компании на 40%

Акционеры Facebook предложили изменить распределение голосов между обычными и привилегированными акциями. Они убеждены, что необходимо снизить влияние главы компании Марка Цукерберга, для выведения соцсети из кризиса.

На сегодня Цукербергу принадлежит 13% акций, но они дают право распоряжаться 51% голосов. Совладельцы считают сложившуюся ситуацию несправедливой, передает «Интерфакс» со ссылкой на документы, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По мнению совета директоров, такое разделение полномочий привело к резкому падению стоимости компании: с июля прошлого года она обрушилась на 40%.

Действующие правила позволяют Цукербергу не только принимать стратегические решения в развитии компании, но и менять членов совета директоров.

За последние годы Facebook неоднократно становилась участником скандалов, связанных с утечкой или торговлей личными данными своих пользователей. Кроме того, компанию часто критикуют за провалы в провозглашенной борьбе с фейковыми новостями.

Ранее сообщалось, что Facebook платит Цукербергу только $1 в год. При этом компания компенсирует его деловые расходы, оплачивает безопасность самого руководителя и его близких, а также тратится на личный авиатранспорт основателя.