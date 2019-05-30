Мэром Риги избрали Дайниса Турлайса

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали нового мэра Риги. Им стал депутат самоуправления от партии «Честь служить Риге» Дайнис Турлайс.

За его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали 32 депутата, пишет Latvijas Sabiedriskie Mediji.

Напомним, в начале апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Его отстранили за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов».

Ушакова по итогам выборов избрали в Европарламент и он официально подал в отставку с поста мэра Риги, который занимал около 10 лет.