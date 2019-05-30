Глава Росстата обозначил две главные проблемы ведомства

Глава Росстата Павел Малков назвал две главные проблемы, стоящие сейчас перед ведомством. Это недостоверность первичных данных и неободимость разъяснить статистическую информацию широкому кругу граждан.

По его словам, Росстат должен учиться разговаривать на понятном языке как с властями и экспертами, так и с обычными гражданами, пишет РБК.

Ранее Росстат отозвал опубликованную накануне статистику о промышленном производстве в январе — апреле 2019 года в связи с ошибкой. В нем говорилось о рекордном росте промпроизводства в стране за апрель на 4,9% в годовом выражении. Однако в СМИ заподозрили ошибку, поскольку основной рост обеспечил скачок в добыче газа, а профильные ведомства такого скачка не зафиксировали.