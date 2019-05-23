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Росстат отозвал доклад, в котором говорилось о рекордном росте промышленности

14:42, 23.05.2019
Росстат отозвал доклад, в котором говорилось о рекордном росте промышленности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстат отозвал опубликованную накануне статистику о промышленном производстве в январе — апреле 2019 года в связи с ошибкой.

В результате расследования выяснилось, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Из-за этого данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства были рассчитаны неверно.

Росстат после этого проведет служебное расследование, пишет RNS.

Напомним, что Росстат отчитался о росте промпроизводства в стране за апрель на 4,9% в годовом выражении. Однако в СМИ заподозрили ошибку, поскольку основной рост обеспечил скачок в добыче газа, а профильные ведомства такого скачка не зафиксировали.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что в его ведомстве также удивились данным Росстата о рекордном росте промышленности. Он допустил, что статслужба может скорректировать свой отчет.

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