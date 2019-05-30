«Роскосмос» обвинил США в недобросовестной конкуренции после запрета сотрудничать с РФ при космических запусках

Госкорпорация «Роскосмос» прокомментировала внесение Пентагоном России в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

В заявлении компания осудила такой шаг и считает, что он является проявлением недобросовестной конкуренции и может разрушить созданное сотрудничество между Россией и США в области космических полетов.

Также, по мнению Роскосмоса, решение Минобороны США может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.



Ранее Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года.

Новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».