Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических запусках
Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года. РФ была включена военным ведомством в соответствующий перечень.
Уведомление об этом запрете опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.
Отмечается, что новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».
Согласно документу, Россия вошла в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении запусков спутников в космос. В него также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.ОбществоВласть
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