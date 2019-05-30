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Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических запусках

16:25, 30.05.2019
Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических запусках
Фото: скриншот видео roscosmos.ru

Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года. РФ была включена военным ведомством в соответствующий перечень.

Уведомление об этом запрете опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Отмечается, что новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».

Согласно документу, Россия вошла в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении запусков спутников в космос. В него также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

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