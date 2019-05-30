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В этом году чемпионат мира Red Bull Air Race пройдет в Казани в последний раз из-за закрытия турнира

19:35, 30.05.2019
В этом году чемпионат мира Red Bull Air Race пройдет в Казани в последний раз из-за закрытия турнира
Фото: realnoevremya.ru

Организаторы чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race объявили о закрытии турнира приняли решение закрыть турнир.

«Чемпионат мира Red Bull Air Race является первоклассным спортивным турниром, однако он не смог вызвать к себе такого же интереса, как другие международные мероприятия, проводимые под эгидой Red Bull», — говорится в сообщении на сайте ЧМ.

В этом году этап чемпионата мира пройдет в Казани в последний раз. Он состоится 15—16 июня. Также этапы чемпионата пройдут 13—14 июля в Венгрии и 7—8 сентября в Японии.

Напомним, что в прошлом году победителем этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани стал спортсмен из Чехии Мартин Шонка. Об этом и других подробностях этапа читайте в материале «Реального времени».

Спорт Татарстан
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