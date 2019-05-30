Начальник МВД Пермского края задекларировал доход в 2,5 млн рублей

Руководство главка МВД по Пермскому краю отчиталось о доходах за 2018 год. Глава регионального управления генерал-майор полиции Михаил Давыдов заработал 2,5 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте МВД, Давыдову принадлежит земельный участок площадью 1,6с тысячи кв. м и жилое строение на 209 кв. м. Также он владеет половиной квартиры на 77 кв. м. Вторая половина принадлежит супруге главы пермского МВД. Ее доход за 2018 год составил 178 тысяч рублей.

Наибольший доход в главке показал заместитель Давыдова — генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он отчитался о доходе в 3,5 млн рублей. Его жена заработала 113,8 тысячи рублей. Также она владеет автомобилем Audi Q3.

Заместитель начальника ГУ МВД, полковник внутренней службы Олег Худолеев задекларировал доход в размере 1,8 млн рублей, его супруга — 613,5 тысячи рублей. Заместитель начальника ГУ МВД — начальник главного следственного управления, полковник Максим Шилов заработал в прошлом году 1,6 млн рублей. Доход его жены составил 84 тысячи рублей.