Муфтий Дагестана с рабочим визитом посетил Татарстан
Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев побывал в Татарстане в рамках рабочего визита.
Основной целью посещения республики стало знакомство с историческими памятниками татарского народа в области духовной культуры. Так, муфтий посетил Болгарский музей-заповедник и ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии, уточнили в пресс-службе президента РТ.
Также Ахмад-хаджи Абдулаев в среду, 29 июля, провел встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Переговоры прошли в казанском Кремле.
Напомним, ранее сообщалось, что муфтий Башкирии подал в отставку.Общество
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