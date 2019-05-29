Муфтий Дагестана с рабочим визитом посетил Татарстан

Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев побывал в Татарстане в рамках рабочего визита.

Основной целью посещения республики стало знакомство с историческими памятниками татарского народа в области духовной культуры. Так, муфтий посетил Болгарский музей-заповедник и ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии, уточнили в пресс-службе президента РТ.

Также Ахмад-хаджи Абдулаев в среду, 29 июля, провел встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым. Переговоры прошли в казанском Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что муфтий Башкирии подал в отставку.