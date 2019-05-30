Татарстан и ЮАР может связать прямой рейс из Казани

Посол ЮАР в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси обсудила с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым возможность появления прямого рейса из Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Посол ЮАР в РФ уже обсуждала с госкомитетом РТ по туризму возможности заключения соглашения между туристическими операторами, чтобы увеличить поток туристов. Кроме того, посол затронула отношения двух сторон в образовательной сфере.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу в Казани.

Мероприятие состоялось утром в среду, 29 мая, в казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между Россией и ЮАР.

