Минниханов встретился с послом ЮАР в РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу в Казани.

Мероприятие состоялось утром в среду, 29 мая, в казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между Россией и ЮАР, рассказали в пресс-службе президента РТ.

Ранее делегация посольства ЮАР в России посещала Татарстан в марте и январе 2017 года. Тогда гостям республики презентовали промышленный потенциал РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в начале июня посетит Финляндию.