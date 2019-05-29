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Минниханов встретился с послом ЮАР в РФ

13:15, 29.05.2019 1
Минниханов встретился с послом ЮАР в РФ
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу в Казани.

Мероприятие состоялось утром в среду, 29 мая, в казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений в рамках сотрудничества между Россией и ЮАР, рассказали в пресс-службе президента РТ.

Ранее делегация посольства ЮАР в России посещала Татарстан в марте и январе 2017 года. Тогда гостям республики презентовали промышленный потенциал РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в начале июня посетит Финляндию.

ОбществоВласть Татарстан
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