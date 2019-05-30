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Промышленность

Власти Башкирии планируют «оцифровать» весь башкирский мед

09:45, 30.05.2019
Власти Башкирии планируют «оцифровать» весь башкирский мед
Фото: pixabay.com

Правительство Башкирии намерено внедрить цифровые технологии во всех направлениях деятельности регионального АПК, в том числе в пчеловодство. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева.

По ее словам, в настоящее время на территории региона начата маркировка ульев и поставлено на учет уже более 6 тысяч пчелосемей. С помощью мобильного приложения «РегАгро» потребители смогут считать цифровой код с банки меда и выяснить, где, когда и кем он произведен и прочие характеристики продукта.

Цифровой подход позволит повысить экспортную привлекательность башкирского меда, добавили в пресс-службе правительства РБ.

Также в республике уже идентифицирован весь крупный рогатый скот.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии откроется первый в России центр генетики и селекции коз.

ПромышленностьОПК Башкортостан
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