В Башкирии откроется первый в России центр генетики и селекции коз

В Башкирии планируется открытие первого в России инновационного центра генетики и селекции коз. Об этом было заявлено на хабировском «инвестчасе» в четверг, 4 апреля.

Инвестором для возведения центра выступит ООО «СБТ-Агро». Предприятие специализируется на производстве сыров из козьего молока. В настоящий момент построен первый корпус фермы на 500 коз и запущена экспериментальная сыроварня.

В будущем компания намерена создать современный животноводческий комплекс на 5 тысяч голов дойных коз по производству 8 тысяч тонн козьего молока в год, сообщили в пресс-службе администрации РБ.

Объем инвестиций в общей сложности составит 1,3 млрд рублей. Власти Башкирии заявили, что готовы оказать необходимую помощь по возмещению части затрат в рамках проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии займутся качеством обучения национальному языку.