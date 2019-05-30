Шотландия планирует провести референдум о выходе из Великобритании до 2021 года
Повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании может пройти в ближайшее время. Соответствующий законопроект опубликовало правительство страны.
Согласно документу, Эдинбург намерен провести голосование до 2021 года. Референдум позволит жителям сделать выбор между тем, чтобы остаться, по словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, «европейской нацией» или стать государством, которому «навязали Brexit», пишет The Guardian.
Прошлый референдум состоялся в Шотландии в 2014 году. Тогда 55,3% жителей страны проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.
Напомним, ранее сообщалось, что нового премьер-министра Великобритании выберут до середины июля.Общество
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