Шотландия планирует провести референдум о выходе из Великобритании до 2021 года

Повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании может пройти в ближайшее время. Соответствующий законопроект опубликовало правительство страны.

Согласно документу, Эдинбург намерен провести голосование до 2021 года. Референдум позволит жителям сделать выбор между тем, чтобы остаться, по словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, «европейской нацией» или стать государством, которому «навязали Brexit», пишет The Guardian.

Прошлый референдум состоялся в Шотландии в 2014 году. Тогда 55,3% жителей страны проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что нового премьер-министра Великобритании выберут до середины июля.